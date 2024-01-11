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Россия обещала Латвии ответить на конфискацию "Дома Москвы"
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Передача "Дома Москвы" в Риге в государственную собственность является актом произвола и грабежа, а организаторам придется ответить за подобные действия, заявили в посольстве... ПРАЙМ, 11.01.2024
общество , новости, в мире, россия, латвия, посольство
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Передача "Дома Москвы" в Риге в государственную собственность является актом произвола и грабежа, а организаторам придется ответить за подобные действия, заявили в посольстве России в Латвии.
"Расцениваем это решение латвийского национального парламента как правовой произвол и, по сути, акт государственного грабежа, грубо попирающий фундаментальные принципы международного права, гарантирующие неприкосновенность собственности других стран", — сказано в сообщении дипмиссии, опубликованном в Telegram-канале.
Дипломатическое представительство уже проинформировало латвийскую сторону о неизбежности ответных мер, включая предъявление компенсационных исков и требование возмещения убытков, связанных с прекращением деятельности Дома Москвы. Посольство подчеркнуло, что конфискация Дома Москвы создает опасный прецедент, угрожая собственности иностранных владельцев и подрывая доверие к латвийским законам и международным договорам.
Дипломатическое представительство анонсировало, что данная деятельность не останется без ответа, а инициаторы не уйдут от ответственности.