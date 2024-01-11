МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Передача "Дома Москвы" в Риге в государственную собственность является актом произвола и грабежа, а организаторам придется ответить за подобные действия, заявили в посольстве России в Латвии. Латвия прекращает выдачу всех видов виз россиянам с 26 июня

"Расцениваем это решение латвийского национального парламента как правовой произвол и, по сути, акт государственного грабежа, грубо попирающий фундаментальные принципы международного права, гарантирующие неприкосновенность собственности других стран", — сказано в сообщении дипмиссии, опубликованном в Telegram-канале.

Дипломатическое представительство уже проинформировало латвийскую сторону о неизбежности ответных мер, включая предъявление компенсационных исков и требование возмещения убытков, связанных с прекращением деятельности Дома Москвы. Посольство подчеркнуло, что конфискация Дома Москвы создает опасный прецедент, угрожая собственности иностранных владельцев и подрывая доверие к латвийским законам и международным договорам.

Дипломатическое представительство анонсировало, что данная деятельность не останется без ответа, а инициаторы не уйдут от ответственности.