МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал ключевым направлением деятельности прокуратуры обеспечение интересов России в сфере обороны и безопасности, содействие в достижении целей специальной военной операции, а среди приоритетов работы прокуроров в этом году выделил контроль за соблюдением выплат и льгот для участников СВО. Путин чувствует победу на Украине, пишет The Washington Post

День работника прокуратуры отмечается в России 12 января. Президент в своем поздравлении отметил, что "работа прокуроров всегда заметна". По его словам, за каждым их решением стоят "восстановленные права и, что крайне важно, вера людей в торжество закона и справедливости".

"И в этом году наши граждане ждут от вас столь же активной и наступательной работы. По-прежнему среди приоритетных задач — выявление и устранение нарушений социальных и трудовых прав граждан, контроль за четким соблюдением законных прав, выплат и льгот для участников специальной военной операции и их семей", — обратился Путин к работникам прокуратуры.

"И, конечно, отмечу такое ключевое направление как обеспечение интересов страны в сфере обороны и безопасности, содействие в достижении целей специальной военной операции, в четком и своевременном исполнении задания гособоронзаказа", — сказал он.

Органы российской прокуратуры должны наращивать усилия в борьбе с коррупцией и нецелевым расходованием бюджета, а в нынешних условиях антироссийских санкций также уделять особое внимание контролю за соблюдением закона в сфере экономики, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Следует также наращивать усилия в борьбе с преступностью и экстремизмом, коррупцией и нецелевым расходованием бюджета. В условиях антироссийских санкций, в рамках антикризисных мер особое внимание нужно уделять надзору за соблюдением законодательства в сфере экономики", — заявил Путин в поздравлении с Днем работника прокуратуры.

Он назвал современную прокуратуру одним из важнейших институтов государственной власти. Президент отметил, что деятельность прокуроров традиционно связана с защитой прав и свобод граждан, обеспечением надзора за соблюдением федерального и регионального законодательства.

"От имени государства вы участвуете в судебных процессах, боретесь с коррупцией и криминалом, способствуете развитию России как суверенного, демократического государства", — добавил Путин.