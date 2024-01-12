МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак санкционировал британские авиаудары по позициям хуситов в Йемене, сообщает газета Times. В Британии намекнули на неизбежность удара по хуситам в Йемене

Ранее сообщалось, что в четверг вечером Сунак проведет чрезвычайное заседание кабинета министров, посвященное планированию авиаударов по хуситам.

"Сунак проинформировал кабинет министров о предстоящем военном вмешательстве. Великобритания присоединится к США в нанесении авиаударов по позициям хуситов в Йемене сегодня ночью (с четверга на пятницу)", — написал политический обозреватель издания Стивен Суинфор в соцсети Х.

В публикации Times со ссылкой на британский правительственный источник сообщается, что удары коалиции во главе с США будут "ограниченными, но значительными". В них, скорее всего, будут задействованы британские самолеты Typhoon, базирующиеся на базе Акротири на Кипре.

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер ранее отказался комментировать появившиеся в СМИ сообщения о якобы готовящихся ударах США по позициям движения "Ансар Алла" (хуситов) в Йемене.

Движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, предупреждало о намерении атаковать корабли, имеющие отношение к Израилю или направляющиеся в его порты, и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. США объявили, что в ответ на участившиеся атаки хуситов вместе с десятью другими странами начнут операцию по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран-участниц совместной с США коалиции.