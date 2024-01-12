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https://1prime.ru/society/20240112/842776261.html
"США больше могут". Кирби сделал страшное для Украины заявление
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Соединенные Штаты больше не могут отправлять военную помощь Украине по причине прекращения финансирования. Такое заявление на брифинге для журналистов сделал координатор по... ПРАЙМ, 12.01.2024
новости, общество , экономика, мировая экономика, украина, сша, заявление, помощь, прекращение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Соединенные Штаты больше не могут отправлять военную помощь Украине по причине прекращения финансирования. Такое заявление на брифинге для журналистов сделал координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
По его заявлению, США "выдали из имевшихся запасов последний пакет (помощи Украине — прим. ред.), на который у нас было финансирование", а дальнейшее выделение средств Киеву полностью зависит от конгресса.
"Помощь, которую мы предоставляли, заглохла", — подчеркнул представитель Белого дома.
Все чаще западная пресса пишет об усталости Соединенных Штатов от конфликта на Украине, отмечая, что поддержка режима Зеленского ослабевает. Как сообщает телеканала NBC, чиновники США и Европы сегодня уже обсуждают с Киевом возможные последствия переговоров с Российской Федерацией, в том числе уступки, на которые придется пойти Украине ради достижения договоренности.
Российское руководство неоднократно заявляло, что военная помощь Запада не приведет ник чем хорошему для Украины и лишь затягивает конфликт, а транспорт с оружием — законная цель для российских войск.