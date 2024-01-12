МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Соединенные Штаты больше не могут отправлять военную помощь Украине по причине прекращения финансирования. Такое заявление на брифинге для журналистов сделал координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. В Германии подсчитали, на сколько сократилась западная помощь Украине

По его заявлению, США "выдали из имевшихся запасов последний пакет (помощи Украине — прим. ред.), на который у нас было финансирование", а дальнейшее выделение средств Киеву полностью зависит от конгресса.

"Помощь, которую мы предоставляли, заглохла", — подчеркнул представитель Белого дома.

Все чаще западная пресса пишет об усталости Соединенных Штатов от конфликта на Украине, отмечая, что поддержка режима Зеленского ослабевает. Как сообщает телеканала NBC, чиновники США и Европы сегодня уже обсуждают с Киевом возможные последствия переговоров с Российской Федерацией, в том числе уступки, на которые придется пойти Украине ради достижения договоренности.

Российское руководство неоднократно заявляло, что военная помощь Запада не приведет ник чем хорошему для Украины и лишь затягивает конфликт, а транспорт с оружием — законная цель для российских войск.