МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Украинские военные в ближайшие месяцы могут совершить переворот и свергнуть президента Владимира Зеленского, — такой прогноз в беседе с YouTube-каналом Danny Haiphong сделал разведчик ВС США в отставке Скотт Риттер. "США больше могут". Кирби сделал страшное для Украины заявление

По его предположению, "если ситуация не наладится, то в январе-феврале может произойти военный переворот, и Зеленский повторит судьбу Николае Чаушеску".

При этом разведчик назвал Украину стратегически побежденным государством, отметив, что в стране приближается не только военная, но и политическая катастрофа в связи с внутренним расколом.

Украинская пресса все чаще сообщает о нарастающей конфронтации между Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным. По заявлению главкома, которое он сделал в беседе с журналом The Economist, Вооруженные силы Украины зашли в тупик. Это высказывание вызвало резкую критику со стороны президента Зеленского.

В декабре Зеленский сообщил, что к нему поступило обращение Генштаба с просьбой о дополнительной мобилизации еще 450-500 тысяч человек. Впоследствии главком Залужный опроверг слова Зеленского, заявив телеканалу "Рада", что военное командование не делало запрос на дополнительную мобилизацию, и тем самым, по сути, обвинил президента во лжи.