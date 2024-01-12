МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. США и Великобритания начали операцию против объектов правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситов), сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники. Times: премьер Британии санкционировал авиаудары по хуситам в Йемене

"Началась американо-британская военная операция против объектов хуситов", — заявили источники.

Источники отмечают, что удар, в частности, нанесен по окрестностям порта Ходейда. Также они добавили, что пять авиаударов пришлось на объекты хуситов к востоку от Ходейды.