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2024
https://1prime.ru/society/20240112/842776710.html
Al Arabiya сообщил о начале военной операции США и Великобритании в Йемене
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. США и Великобритания начали операцию против объектов правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситов), сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники. "Началась... ПРАЙМ, 12.01.2024
новости, общество , сша, йемен, операция, великобритания
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. США и Великобритания начали операцию против объектов правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситов), сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.
"Началась американо-британская военная операция против объектов хуситов", — заявили источники.
Источники отмечают, что удар, в частности, нанесен по окрестностям порта Ходейда. Также они добавили, что пять авиаударов пришлось на объекты хуситов к востоку от Ходейды.