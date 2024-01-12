МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) наносит удары по американским и британским военным базам и объектам, заявил член политбюро движения Али аль-Кухум. Al Arabiya сообщил о начале военной операции США и Великобритании в Йемене

"Ответ Йемена не заставил себя ждать, сейчас йеменские вооруженные силы (хуситы) отвечают и отвечают решительно на американские и британские линкоры в Красном море. Бушует война в Красном море. Наносятся удары по американским и британским военным базам и объектам", — написал аль-Кухум в соцсети X.

Ранее официальный представитель Пентагона подтвердил РИА Новости, что в ночь на пятницу США в координации со своими партнерами нанесли удары по целям движения "Ансар Алла" (хуситов) в Йемене и намерены вскоре обнародовать детали проведенной операции. Источники РИА Новости во властных структурах йеменских провинций заявляли, что удары нанесены ночью по целям в городе Ходейда на побережье Красного моря на западе страны, в столице Сане и в городе Таиз в центре Йемена.