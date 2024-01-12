МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Соединенные Штаты ни в коем случае не передадут истребители пятого поколения F-35 Lightning II Украине из боязни, что Россия их обязательно собьет и изучит, пишет в статье для журнала National Interest обозреватель Харрисон Касс. Есть только МиГ. Советский истребитель до сих пор популярен у иностранцев

В частности, он отметил: "F-35 неизбежно собьют. Сбитый F-35 даст России возможность изучить технологии истребителя. <…>. Любая техническая информация об F-35 станет победой для России".

При этом Касс выразил уверенность, что в США опасаются, что недостаточно необученные пилоты Украины только увеличат потери новейшего истребителя.

Также обозреватель обратил внимание, что F-35 окажется слишком дорогим самолетом для Украины. Согласно его данным, Lightning II стоит почти вдвое дороже, чем истребитель четвертого поколения F-16.

Программа по производству F-35 Lightning II обошлась США в $1,7 трлн и считается самой дорогой оружейной программой в истории человечества.

"Американские налогоплательщики, уставшие третий год финансировать другое государство, вряд ли поддержат передачу самолета за сто миллионов долларов, вышедшего из военной программы за 1,7 триллиона долларов", — заключил Касс.