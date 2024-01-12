МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Украинские войска не смогут победить из-за большого различия между Россией и Украиной, — такое мнение в беседе с порталом T-Online высказал немецкий историк Йорг Баберовски. Не с кем сравнить. Российская армия вызвала восхищение в США

По его словам, новобранцы ВСУ не имеют боевого опыта. "Большинство солдат, которые воевали в 2022 году, мертвы или ранены. <…> Усталость украинцев растет, как и недовольство солдат тем, что их приносят в жертву в конфликте, в котором они не смогут победить", — пояснил историк.

В России же, как считает Баберовски, сегодня наблюдается совершенно другая ситуация: "полным ходом" идет выпуск вооружений, а экономика не рухнула под давлением введенных санкций.

Историк подчеркнул, что "украинскую инфраструктуру атакуют ракетами и беспилотниками, в то время как российская экономика обеспечивает нужды армии", после чего добавил, что поддержка Украины со стороны западных сран сокращается, а "всеобщее внимание" все больше привлекает американская президентская избирательная кампания.

При этом он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский выдвигает условия, от которых киевским властям затем придется отказаться.

Все чаще западная пресса сообщает об усталости Соединенных Штатов и Евросоюза от конфликта на Украине и ослабевающей поддержке режима Зеленского. Как сообщил телеканал NBC, чиновники США и Европы сегодня уже обсуждают с Киевом возможные последствия переговоров с Российской Федерацией, в том числе уступки, на которые будет вынуждена пойти Украина ради достижения договоренности.