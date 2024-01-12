МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Государства-члены Североатлантического альянса будут вынуждены сформировать коллективный ядерный арсенал, чтобы иметь шансы против Российской Федерации, написал в материале для издания American Conservative экс-советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу. Во Франции призвали к ликвидации НАТО

В статье говорится: "Усиление их (Европы — прим. ред.) собственных вооруженных сил потребует еще больше денег и усилий. Ускорить этот процесс можно с помощью развертывания ядерных сил".

При этом он подчеркнул, что Вооруженные силы России превосходят коллективную Европу даже без учета российского ядерного арсенала. Бэндлоу считает, что собственное оружие массового поражения могло бы дать Европе шанс против могущественной державы.

Франция и Великобритания обладают арсеналом такого характера, но они не будут его использовать "ради условной Прибалтики", уверен эксперт. Поэтому Европе, на его взгляд, необходимы общие ядерные силы под управлением Евросоюза или НАТО.

Но в то же время экс-советник признает, что такие шаги несут риски для мировой безопасности.

"Чем больше ядерного оружия, тем больше возможностей для ошибок при эксплуатации и утечек. Новые ядерные державы подрывают (базовый — прим. ред.) принцип нераспространения ядерного оружия", — пишет Бэндоу.

Глава чешского Генштаба Карела Ржегки ранее заявил, что избежать потенциального конфликта с Российской Федерацией можно только с помощью запугивания. По его выражению, "война с Россией" не невообразима, хотя сегодня такая мысль и неправдоподобна. Вместе с тем глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен заявлял о подготовке западных стран к холодной войне с Россией ради дальнейшей поддержки Украины.