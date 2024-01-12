МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Американские военно-воздушные силы нанесли удары по более чем 60 объектам движения "Ансар Аллах" (хуситы), применив свыше 100 высокоточных боеприпасов различных типов, сообщил командующий ВВС в Центральном командовании США Алекс Гринкевич. Хуситы сообщили об ударах по военным базам США и Великобритании

"По приказу Центрального командования США, ВВС <…> нанесли преднамеренные удары по более чем 60 целям <…> поддерживаемых Ираном хуситов… При ударах было использовано более 100 высокоточных боеприпасов различных видов", — сказано в заявлении Гринкевича на сайте ведомства.

Гринкевич отметил, что под удар попали командные пункты и центры управления, склады боеприпасов, производственные мощности и радары системы противовоздушной хуситов.

Ранее президент США Джо Байден назвал удары по хуситам ответом на угрозу свободе судоходства и пообещал без колебаний действовать и в дальнейшем. По его словам, в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января правящее в Йемене движение "Ансар Алла" (хуситы) предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей. В конце декабря американцы нанесли удар по трем катерам с военными силами хуситов, в результате погибли десять человек.

Издание Financial Times 11 января сообщило, что глава минобороны Великобритании Грант Шаппс после отражения ВМС страны совместно с США крупнейшей атаки хуситов в Красном море косвенно указал на неизбежность нанесения удара по ним.

Ранее телеканал CNN передавал, что хуситы выпустили в районе Красного моря 24 ракеты, совершив одну из крупнейших за последние месяцы атак на торговые суда. ВМС США сбили все ракеты, добавил телеканал.

19 ноября 2023 года арабские СМИ сообщали, что группировка "Ансар Аллах" захватила судно под флагом Багамских островов, предположительно, принадлежащее израильской компании. Представитель движения подтверждал РИА Новости, что хуситы захватили в Красном море корабль Galaxy Leader, который, вероятно, принадлежит израильской компании.

Позднее в тот же день, "Ансар Аллах" заверяла, что будет атаковать только суда, которые имеют отношение к Израилю. Нападения продолжатся до тех пор, пока Тель-Авив не прекратит агрессию в отношении палестинцев и сектора Газа. Все остальные корабли вне опасности, добавляли там.