СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв — ПРАЙМ. Опыт показывает, что Вашингтон умеет наводить туман войны, могут появиться новые программы помощи, на которые найдутся деньги, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. В Международном валютном фонде обратились к "донорам Украины"

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что Вашингтон приостанавливает поддержку Украины до тех пор, пока конгресс не одобрит запрос на новые средства.

"Пока по Станиславскому: "Не верю!". Как показывает практика, в США умеют наводить туман войны и еще могут появиться новые программы помощи, на которые найдутся финансы, если им прежде всего, а не Украине, это будет выгодно", — прокомментировал заявления американского чиновника Ивлев.

По его словам, прекращение поддержки Киева со стороны США стало бы закономерным итогом и уроком для киевских властей, предавших интересы украинского народа ради западных подачек.

В прошлом году конгрессу не удалось согласовать пакет помощи Украине. Палата представителей конгресса, большинство в которой представляют республиканцы, продолжала блокировать совместный план поддержки Киева и Тель-Авива, настаивая только на финансировании Израиля. Американские чиновники должны были вернуться к работе над проектом 8-9 января, после рождественских каникул.

Как отмечали в администрации президента США Джо Байдена, Белый дом не сможет поставлять Киеву оружие без одобрения законодателей.