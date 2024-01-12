МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне ударов ВВС США по объектам движения "Ансар Алла" (хуситы) в Йемене сообщил, что окончил поездку на Ближний Восток, в ходе которой встретился с лидерами, желающими работать ради мира в регионе. Он также отметил готовность Вашингтона использовать дипломатию для урегулирования ситуации. Эксперт рассказал, как хуситы "увеличили" доставку грузов из Индии в Россию

"Я только что завершил поездку с 10 остановками, которая привела нас из Турции в Грецию, Иорданию, Катар, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Израиль, Западный Берег, Бахрейн и Египет… По всему региону я встречался с лидерами, которые готовы предпринять шаги и взять на себя обязательства, необходимые как для будущего Газы, так и для долгосрочного мира и безопасности в регионе", — написал он в соцсети X.

Блиннкен также сообщил, что выложил видеообращение с заявлением, что страны Ближнего Востока видят путь, который даст Израилю необходимую безопасность, палестинцам — государство, которое они заслуживают, а также объединит регион и изолирует таких игроков, как Иран и его "прокси": палестинское движение ХАМАС, ливанское движение "Хезболлах" и хуситов в Йемене.

Госсекретарь отметил приверженность Вашингтона в предстоящие "дни, недели и месяцы" использовать дипломатию в рамках урегулирования в регионе.

В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Командующий ВВС в Центральном командовании США Алекс Гринкевич рассказал, что военно-воздушные силы нанесли удары по более чем 60 объектам хуситов, применив свыше 100 высокоточных боеприпасов различных типов. Хуситы в свою очередь заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам, а также утверждают, что в результате ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море. Суда в Красном море нашли способ "защититься" от хуситов

Ранее президент США Джо Байден назвал удары по хуситам ответом на угрозу свободе судоходства и пообещал без колебаний действовать и в дальнейшем. По его словам, в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января хуситы предприняли крупнейшую атаку против американских военных кораблей. В конце декабря американцы нанесли удар по трем катерам с военными силами хуситов, в результате погибли десять человек.

Издание Financial Times 11 января сообщило, что глава минобороны Великобритании Грант Шаппс после отражения ВМС страны совместно с США крупнейшей атаки хуситов в Красном море косвенно указал на неизбежность нанесения удара по ним.

Ранее телеканал CNN передавал, что хуситы выпустили в районе Красного моря 24 ракеты, совершив одну из крупнейших за последние месяцы атак на торговые суда. ВМС США сбили все ракеты, добавил телеканал.

19 ноября 2023 года арабские СМИ сообщали, что группировка "Ансар Аллах" захватила судно под флагом Багамских островов, предположительно, принадлежащее израильской компании. Представитель движения подтверждал РИА Новости, что хуситы захватили в Красном море корабль Galaxy Leader, который, вероятно, принадлежит израильской компании.

Позднее в тот же день, "Ансар Аллах" заверяла, что будет атаковать только суда, которые имеют отношение к Израилю. Нападения продолжатся до тех пор, пока Тель-Авив не прекратит агрессию в отношении палестинцев и сектора Газа. Все остальные корабли вне опасности, добавляли там.