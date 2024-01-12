ТЕГЕРАН, 12 янв — ПРАЙМ. Авиаудары США и Великобритании на по йеменским городам являются "произволом" и "явным нарушением суверенитета и территориальной целостности" Йемена и международных законов, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани. Вашингтон готов работать над миром на Ближнем Востоке, заявил Блинкен

"Официальный представитель министерства иностранных дел Насер Канаани решительно осудил (произошедшие — ред.) сегодня утром военные атаки США и Великобритании на несколько йеменских городов, назвав их произволом, явным нарушением суверенитета и территориальной целостности Йемена, а также нарушением международных законов и положений", — сказано в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале иранского МИД.

По словам Канаани, эти атаки проводятсмя в целях поддержки США и Великобританией военных преступлений Израиля против палестинского народа. Он подчеркнул, что результатами этих ударов станет "ничто иное, как усиление отсутствия безопасности и нестабильности в регионе". Он выразил обеспокоенность, связанную с последствием для мира и безопасности в регионе и мире повторения таких ударов, и призвал международное сообщество "предотвратить расширение военных действий, нестабильности и отсутствия безопасности в регионе, проявив ответственную реакцию и предприняв ответственные шаги".

В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам движения "Ансар Алла" (хуситы) в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Командующий ВВС в Центральном командовании США Алекс Гринкевич рассказал, что военно-воздушные силы нанесли удары по более чем 60 объектам хуситов, применив свыше 100 высокоточных боеприпасов различных типов. Хуситы в свою очередь заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам, а также утверждают, что в результате ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море. Эксперт рассказал, как хуситы "увеличили" доставку грузов из Индии в Россию

Ранее президент США Джо Байден назвал удары по хуситам ответом на угрозу свободе судоходства и пообещал без колебаний действовать и в дальнейшем. По его словам, в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января хуситы предприняли крупнейшую атаку против американских военных кораблей. В конце декабря американцы нанесли удар по трем катерам с военными силами хуситов, в результате погибли десять человек.

Издание Financial Times 11 января сообщило, что глава минобороны Великобритании Грант Шаппс после отражения ВМС страны совместно с США крупнейшей атаки хуситов в Красном море косвенно указал на неизбежность нанесения удара по ним.

Ранее телеканал CNN передавал, что хуситы выпустили в районе Красного моря 24 ракеты, совершив одну из крупнейших за последние месяцы атак на торговые суда. ВМС США сбили все ракеты, добавил телеканал.

19 ноября 2023 года арабские СМИ сообщали, что группировка "Ансар Аллах" захватила судно под флагом Багамских островов, предположительно, принадлежащее израильской компании. Представитель движения подтверждал РИА Новости, что хуситы захватили в Красном море корабль Galaxy Leader, который, вероятно, принадлежит израильской компании.

Позднее в тот же день, "Ансар Аллах" заверяла, что будет атаковать только суда, которые имеют отношение к Израилю. Нападения продолжатся до тех пор, пока Тель-Авив не прекратит агрессию в отношении палестинцев и сектора Газа. Все остальные корабли вне опасности, добавляли там.