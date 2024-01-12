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Хуситы раскрыли свои потери в результате ударов США и Британии по Йемену
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Пять бойцов правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситов) погибли, шесть получили ранения в результате ударов США и Британии по Йемену, заявил представитель... ПРАЙМ, 12.01.2024
общество , новости, йемен, хуситы, удары по хуситам в йемене
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7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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КАИР, 12 янв — ПРАЙМ. Пять бойцов правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситов) погибли, шесть получили ранения в результате ударов США и Британии по Йемену, заявил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа.
США и Великобритания в ночь на 12 января, в пятницу, нанесли 23 авиационных удара по объектам на территории Йемена, в том числе в Сане, Таизе, Ходейде и Сааде.
"Американский и британский противник в рамках своей поддержки израильских преступлений в Газе начал жестокую агрессию против Йеменской Республики, нанеся 73 удара по столице Сане и провинциям Ходейда, Таиз, Хаджа и Саада", — отметл он Сария в соцсети X.
По его словам, в результате нападения пять бойцов "Ансар Алла" погибли, шесть — пострадали.
Позднее посольство России в Йемене заявило, что на утро 12 января сообщений о пострадавших в ходе атаки россиянах пока не было.