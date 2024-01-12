МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Пограничная охрана Финляндии задержала 11 человек, подозреваемых в нарушении государственной границы, сообщает общественный вещатель Yle. СМИ: Финляндии нужны основания, чтобы держать закрытой границу с Россией

"Вчера пограничная охрана Юго-Восточной Финляндии задержала 11 человек по подозрению в нарушении государственной границы в Лаппеенранте в районе между Нуйямаа и Йоутсено (приграничные районы в Южной Финляндии — ред.)", — говорится в материале.

Отмечается, что нарушители являются гражданами Ирана, они прибыли со стороны российской границы и подали прошение о предоставлении убежища.

Расследование инцидента началось с уведомления пограничников Выборгского района, оно идет совместно с Пограничной службой России, уточняет Yle.

Ранее в четверг, 11 января, власти Финляндии продлили срок закрытия границы с РФ до 11 февраля.