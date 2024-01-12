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2024
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В Финляндии задержали 11 нарушителей на границе с Россией, сообщили СМИ
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Пограничная охрана Финляндии задержала 11 человек, подозреваемых в нарушении государственной границы, сообщает общественный вещатель Yle. "Вчера пограничная охрана Юго-Восточной... ПРАЙМ, 12.01.2024
общество , новости, россия, финляндия, нарушители границы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Пограничная охрана Финляндии задержала 11 человек, подозреваемых в нарушении государственной границы, сообщает общественный вещатель Yle.
"Вчера пограничная охрана Юго-Восточной Финляндии задержала 11 человек по подозрению в нарушении государственной границы в Лаппеенранте в районе между Нуйямаа и Йоутсено (приграничные районы в Южной Финляндии — ред.)", — говорится в материале.
Отмечается, что нарушители являются гражданами Ирана, они прибыли со стороны российской границы и подали прошение о предоставлении убежища.
Расследование инцидента началось с уведомления пограничников Выборгского района, оно идет совместно с Пограничной службой России, уточняет Yle.
Ранее в четверг, 11 января, власти Финляндии продлили срок закрытия границы с РФ до 11 февраля.