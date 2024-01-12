МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Дату послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию пока не выбрали, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Путин рассказал о ключевом направлении деятельности прокуратуры

"Нет, пока точной даты нет. Мы будем вас информировать", — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Конкретная дата обращения президента к Федеральному собранию не закреплена в российском законодательстве. С 1994 года дата "плавала" с января по май, однако с 2008 года обращение проводилось в ноябре и декабре. С 2018 года дата послания снова устанавливалась на начало года.

Послание президента России Федеральному собранию — это ежегодное обращение главы государства к парламенту. Послание представляет собой программный документ, который выражает видение президента стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу.

В Российской Федерации практика обращения главы государства к парламенту появилась в Законе РСФСР от 24.04.1991 года "О Президенте РСФСР". После вступления в силу Конституции РФ 1993 года обращение президента к Федеральному собранию стало ежегодным мероприятием.