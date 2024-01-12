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Кремль не определился с датой президентского послания Федеральному собранию
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Дату послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию пока не выбрали, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Нет, пока точной даты нет. Мы... ПРАЙМ, 12.01.2024
общество , новости, владимир путин, дмитрий песков, послание федеральному собранию
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Дату послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию пока не выбрали, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Нет, пока точной даты нет. Мы будем вас информировать", — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
Конкретная дата обращения президента к Федеральному собранию не закреплена в российском законодательстве. С 1994 года дата "плавала" с января по май, однако с 2008 года обращение проводилось в ноябре и декабре. С 2018 года дата послания снова устанавливалась на начало года.
Послание президента России Федеральному собранию — это ежегодное обращение главы государства к парламенту. Послание представляет собой программный документ, который выражает видение президента стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу.
В Российской Федерации практика обращения главы государства к парламенту появилась в Законе РСФСР от 24.04.1991 года "О Президенте РСФСР". После вступления в силу Конституции РФ 1993 года обращение президента к Федеральному собранию стало ежегодным мероприятием.