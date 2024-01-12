МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Вашингтон и Лондон приглашали Рим присоединиться к атаке на хуситов, получили отказ, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в итальянском правительстве. Хуситы раскрыли свои потери в результате ударов США и Британии по Йемену

США и Великобритания ночью 12 января нанесли авиаудары по позициям хуситов на территории Йемена. По данным движения "Ансар Алла", пять бойцов в результате нападения погибли, шесть ранены. Российское посольство в Йемене отмечало, что на утро 12 января сообщений о пострадавших россиянах не было.

"Италия отказалась принять участие в ночных ударах США и Великобритании по группировке Хуситов в Йемене", — сказано в сообщении агентства.

Собеседник Reuters заявил, что Рим предпочитает проводить "успокаивающую" политику в Красном море.

По словам источника, Италии для участия в военных действиях необходима поддержка парламента, что замедляет принятие решения.

С 19 ноября прошлого года движение "Ансар Алла" начало захватывать суда в Красном море, которые имеют отношения к Израилю. Как подчеркивали представители хуситской группировки, нападения будут продолжаться до тех пор, пока Израиль не прекратит агрессию в отношении сектора Газы и палестинцев. В результате атак хуситов некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, который связывает Красное и Средиземное моря. На этом фоне, 19 декабря глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале международной операции "Страж процветания" по защите Красного моря от атак хуситов. Перевозчики могут отказаться от пути по Красному морю, считают эксперты

Постпред России при ООН Василий Небензя называл ситуацию в Красном море прямой проекцией насилия в секторе Газа. По его словам, отказ США, покрывающих Израиль, принять резолюции о прекращении огня вызывает гнев в арабском мире. Это недовольство, подчеркнул дипломат, принимает опасные формы, такие как нападения на суда в Красном море.