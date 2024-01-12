МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Ничто извне не сможет пошатнуть твердое намерение Москвы следовать целям спецоперации, сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Путин назвал причину задержки выплат участникам СВО

"Я абсолютно уверена, что никакие внешние факторы не смогут повлиять на нашу решимость последовательно продвигаться к достижению всех заявленных целей специальной военной операции", — указала она на церемонии награждения участников конкурса "Совет Федерации — палата регионов".

Матвиенко отметила, что у противников России не получится ничего как на передовой, так и во многих других сферах, так как россияне сполчены и осознают необходимость отстаивать суверенный путь развития их родины.

Россия начала спецоперацию 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.