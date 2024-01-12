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В Совфеде напомнили о непоколебимой решимости России следовать целям СВО
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Ничто извне не сможет пошатнуть твердое намерение Москвы следовать целям спецоперации, сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. "Я абсолютно уверена, что никакие внешние... ПРАЙМ, 12.01.2024
общество , новости, россия, валентина матвиенко, сво
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Ничто извне не сможет пошатнуть твердое намерение Москвы следовать целям спецоперации, сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
"Я абсолютно уверена, что никакие внешние факторы не смогут повлиять на нашу решимость последовательно продвигаться к достижению всех заявленных целей специальной военной операции", — указала она на церемонии награждения участников конкурса "Совет Федерации — палата регионов".
Матвиенко отметила, что у противников России не получится ничего как на передовой, так и во многих других сферах, так как россияне сполчены и осознают необходимость отстаивать суверенный путь развития их родины.
Россия начала спецоперацию 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.