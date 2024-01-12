С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв — ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск "Газпрома" с требованием запретить НАК "Нафтогаз Украины" продолжать разбирательство в иностранном арбитраже, следует из материалов дела. Суд в США предал гласности новый компромат на Билла Клинтона

"Информация о принятом судебном акте – иск удовлетворить полностью", – сообщается в картотеке арбитражных дел.

Резолютивная и мотивировочная части решения арбитражного суда пока не опубликованы. Исковое заявление "Газпрома" поступило в суд 18 декабря, его содержание в материалах дела не приводится.

Поставки российского газа через Украину с мая 2022 года сократились в 2,5 раза от гарантированного объема – до 40–42 миллионов кубометров в сутки. Тогда Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). Так для транзита газа в Европу остался только один вход – ГИС "Суджа".

"Газпром" тогда заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита оплачены. Но "Нафтогаз" из-за снижения поставок подал в международный арбитражный суд просьбу об арбитраже против "Газпрома". Украинская компания требует оплаты неоказанных услуг по соглашению о транспортировке природного газа от 30 декабря 2019 года.