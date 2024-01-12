МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Выборы президента США не начались, а Россию уже обвинили в вмешательстве, комиссия Совфеда по защите государственного суверенитета будет отмечать все попытки вмешаться в выборы в России. Об этом заявила председатель СФ Валентина Матвиенко. Коммунист идет на выборы с лозунгом "Поиграли в капитализм и хватит"

Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. В США выборы пройдут в конце года.

"Еще ничего не началось по сути, но уже Россию обвинили во вмешательстве в выборы — на воре и шапка горит", — сказала Матвиенко.

По ее мнению, США с помощью таких вбросов намерены оправдать свои попытки вмешаться в выборы в России.

Спикер Совфеда подчеркнула, что комиссия верхней палаты парламента будет отмечать и обнародовать все факты вмешательства в президентские выборы.