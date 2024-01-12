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Матвиенко объяснила, как США маскируют свое вмешательство в выборы
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Выборы президента США не начались, а Россию уже обвинили в вмешательстве, комиссия Совфеда по защите государственного суверенитета будет отмечать все попытки вмешаться в выборы в... ПРАЙМ, 12.01.2024
общество , новости, валентина матвиенко, выборы президента сша, выборы президента россии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Выборы президента США не начались, а Россию уже обвинили в вмешательстве, комиссия Совфеда по защите государственного суверенитета будет отмечать все попытки вмешаться в выборы в России. Об этом заявила председатель СФ Валентина Матвиенко.
Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. В США выборы пройдут в конце года.
"Еще ничего не началось по сути, но уже Россию обвинили во вмешательстве в выборы — на воре и шапка горит", — сказала Матвиенко.
По ее мнению, США с помощью таких вбросов намерены оправдать свои попытки вмешаться в выборы в России.
Спикер Совфеда подчеркнула, что комиссия верхней палаты парламента будет отмечать и обнародовать все факты вмешательства в президентские выборы.