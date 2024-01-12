МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Британский премьер Риши Сунак в ходе своего визита в Киев 12 января подпишет с Владимиром Зеленским "историческое соглашение" о сотрудничестве в сфере безопасности, сказано в заявлении правительства Великобритании. Sky News: Британия увеличит военное финансирование Украины

Согласно заявлению, страны "Большой семерки" договорились в прошлом году предоставить Киеву двусторонние гарантии безопасности на саммите НАТО в Вильнюсе, при этом Британия — первая страна, заключившая соответствующее соглашение.

"Документ станет шагом в развитии незыблемого 100-летнего партнерства между Украиной и Соединенным Королевством", — сказано в заявлении.

Отмечается, что соглашение официально закрепит меры поддержки, которые Лондон уже оказывал и будет оказывать Киеву, в том числе обмен разведывательными данными, решения в сфере кибербезопасности, медицинскую и военную подготовку, а также совместное сотрудничество в оборонно-промышленной сфере.

Кроме того, документ содержит обязательство Лондона оказывать "быструю и стабильную" поддержку по защите Украины.

Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.

Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.