МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Удары Британии и США по позициям правящего на севере и в центральной части Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) служат сигналом Ирану, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на главу британского МИД Дэвида Кэмерона. Эксперт рассказал, чем полезен конфликт в Йемене нефтяному бюджету России

"Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон сообщил NBC News, что ночные воздушные рейды на позиции хуситов в Йемене послали "очень четкий сигнал" и вооруженному формированию, и Ирану", — сказано в сообщении телеканала.

Кэмерон заявил, что у Лондона и Вашингтона не осталось выбора, они неоднократно направляли хуситам предупреждения, которые, не привели к прекращению нападений на суда в Красном море. Он также заявил, что беседовал о них с главой МИД Ирана Хоссейном Амирабдоллахианом.

По данным NBC News, Кэмерон на вопрос о наличии планов нанести новые удары сообщил, что союзники по операции "сделают то, что будет необходимо".

С 19 ноября прошлого года движение "Ансар Алла" начало захватывать суда в Красном море, которые имеют отношения к Израилю. Как подчеркивали представитель хуситской группировки, нападения будут продолжаться до тех пор, пока Израиль не прекратит агрессию в отношении сектора Газы и палестинцев. В результате атак хуситов некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, который связывает Красное и Средиземное моря. На этом фоне, 19 декабря глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале международной операции "Страж процветания" по защите Красного моря от атак хуситов.

20 декабря "Ансар Алла" сообщило, что на подконтрольных хуситам территориях Йемена объявлена всеобщая мобилизация. По словам члена политбюро движения Хузама аль-Асада, мобилизованная народная армия предназначена для участия в военных операциях на стороне палестинского сопротивления в секторе Газа, если возникнет такая необходимость. В Европе назвали удары США и Британии по Йемену самообороной

31 декабря 2023 года Центральное командование США CENTCOM сообщало, что хуситы в 6:30 утра по московскому времени атаковали коммерческое судно Hangzhou датской судоходной компании Maersk. Вертолеты ВМС США открыли ответный огонь, потопив три из четырех нападавших корабля. Представители Ансар Аллах позднее подтвердили, что в результате американского удара погибли десять хуситов.

В первый день 2024 года в Красном море произошли ожесточенные столкновения катеров хуситов и корабля США, о чем сообщал телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники в Йемене.

Постпред России при ООН Василий Небензя называл ситуацию в Красном море прямой проекцией насилия в секторе Газа. По его словам, отказ США, покрывающих Израиль, принять резолюции о прекращении огня вызывает гнев в арабском мире. Это недовольство, подчеркнул дипломат, принимает опасные формы, такие как нападения на суда в Красном море. Небензя также усомнился в легитимности действий "международной морской коалиции", сколоченной Вашингтоном. Он призывал остудить "американские горячие головы", которые рассматривают палестино-израильский конфликт как часть своей геополитической игры.

Ранее телеканал CNN передавал, что хуситы выпустили в районе Красного моря 24 ракеты, совершив одну из крупнейших за последние месяцы атак на торговые суда. ВМС США сбили все ракеты, добавил телеканал.

10 января представитель вооруженных сил "Ансар Алла" Яхья Сариа заявил, что хуситы "ответили на вероломное нападение" 31 декабря, проведя операцию против американского военного корабля.

США и Великобритания в ночь на 12 января нанесли 23 авиационных удара по объектам на территории Йемена, в том числе в Сане, Таизе, Ходейде и Сааде.

Президент США Джо Байден назвал удары по хуситам ответом на угрозу свободе судоходства и пообещал без колебаний действовать и в дальнейшем. По его словам, в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение "Ансар Алла" предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.

Издание Financial Times 11 января сообщило, что глава минобороны Великобритании Грант Шаппс после отражения ВМС страны совместно с США крупнейшей атаки хуситов в Красном море косвенно указал на неизбежность нанесения удара по ним.

Предстравитель движения "Ансар Алла" Яхья Сария позднее сообщил, что в результате американо-британского нападения пять бойцов погибли, шесть — ранены. Посольство России в Йемене заявило, что сообщений о пострадавших в ходе атаки россиянах пока не было.