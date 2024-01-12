КАИР, 12 янв — ПРАЙМ. Израиль может начать наносить удары по позициям правящего на севере Йемена шиитского движение "Ансар Алла" (хуситов), заявил РИА Новости член политбюро хуситов Мухаммед Али аль-Бухайти. Кэмерон назвал удары по Йемену сигналом Ирану

США и Великобритания в ночь на 12 января нанесли 23 авиационных удара по объектам на территории Йемена, в том числе в Сане, Таизе, Ходейде и Сааде.

"Нет, у нас нет такой информации, однако, конечно, мы ожидаем всего, поскольку мы находимся в состоянии войны", — сказал он, отвечая на вопрос, участвовал ли Израиль в авиаударах по Йемену вместе с США и Великобританией.

С 19 ноября прошлого года движение "Ансар Алла" начало захватывать суда в Красном море, которые имеют отношения к Израилю. Как подчеркивали представитель хуситской группировки, нападения будут продолжаться до тех пор, пока Израиль не прекратит агрессию в отношении сектора Газы и палестинцев. В результате атак хуситов некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, который связывает Красное и Средиземное моря. На этом фоне, 19 декабря глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале международной операции "Страж процветания" по защите Красного моря от атак хуситов.