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Хуситы не исключили возможность нападения Израиля на Йемен
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Израиль может начать наносить удары по позициям правящего на севере Йемена шиитского движение "Ансар Алла" (хуситов), заявил РИА Новости член политбюро хуситов Мухаммед Али... ПРАЙМ, 12.01.2024
общество , новости, израиль, йемен, удары по хуситам в йемене
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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КАИР, 12 янв — ПРАЙМ. Израиль может начать наносить удары по позициям правящего на севере Йемена шиитского движение "Ансар Алла" (хуситов), заявил РИА Новости член политбюро хуситов Мухаммед Али аль-Бухайти.
США и Великобритания в ночь на 12 января нанесли 23 авиационных удара по объектам на территории Йемена, в том числе в Сане, Таизе, Ходейде и Сааде.
"Нет, у нас нет такой информации, однако, конечно, мы ожидаем всего, поскольку мы находимся в состоянии войны", — сказал он, отвечая на вопрос, участвовал ли Израиль в авиаударах по Йемену вместе с США и Великобританией.
С 19 ноября прошлого года движение "Ансар Алла" начало захватывать суда в Красном море, которые имеют отношения к Израилю. Как подчеркивали представитель хуситской группировки, нападения будут продолжаться до тех пор, пока Израиль не прекратит агрессию в отношении сектора Газы и палестинцев. В результате атак хуситов некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, который связывает Красное и Средиземное моря. На этом фоне, 19 декабря глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале международной операции "Страж процветания" по защите Красного моря от атак хуситов.