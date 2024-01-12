МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Своим решением о нанесении ударов по объектам правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситов) президент США Джо Байден втягивает страну в новую войну, считает подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.

В пятницу, 12 января, он выступил в эфире телеканала Fox News. В Германии оправдали авиаудары по Йемену

Офицер в отставке предупредил об опасности перехода конфликта на более высокий уровень и отметил, что хуситы недвусмысленно дали понять, если США нападут на их территории, то они начнут атаковать американцев и американские интересы в регионе.

"Какой у нас план? Это потенциальный удар, который втягивает нас в войну", — подчеркнул Дэвис.

Он призвал Байдена объяснить американскому народу, для чего Вашингтону нужно развязывать этот конфликт, в чем конкретно заключается план и как он соответствует конституции.

Вашингтон и Лондон в ночь на 12 января, в пятницу, нанесли удары по территориям Йемена, на которых находились позиции хуситов. Президент США Джо Байден назвал атаку ответом на захват хуситами судов в районе Красного моря. При этом глава Белого дома принял решение о нападении без одобрения конгресса.