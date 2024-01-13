МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Выборы главы администрации Тайваня и депутатов Законодательного Юаня (парламента) пройдут на острове в субботу, к ним приковано внимание всего мира, так как на кону отношения Тайбэя с Пекином и стабильность в регионе, поэтому все чаще звучит формула, что это выборы "между миром и войной". СМИ раскрыли, сколько мировая экономика заплатит за Тайвань

Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. С тех пор Тайвань управляется собственной администрацией.

Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" — обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие. Пекин регулярно называет тайваньский вопрос самым чувствительным в отношениях с Вашингтоном.

Пекин заявляет, что нынешние выборы на Тайване — это серьезный выбор между такими перспективами как война и мир, путь процветания и спада, и поэтому "тайваньские соотечественники должны встать на правильную сторону истории и сделать решительный и верный выбор в пользу возвращения отношений по обе стороны пролива на правильный путь мирного развития".

ВЫБОРЫ И ПРОЦЕДУРЫ

Согласно данным Центральной избирательной комиссии Тайваня, около 19,5 миллиона избирателей имеют право принять участие в голосовании, они смогут отдать свой голос на 17,8 тысячи избирательных участках по всему острову, при этом свыше 1 миллиона молодых избирателей будут голосовать впервые.

В день выборов каждый пришедший на участок избиратель получит по три бюллетеня: бюллетень для голосования за главу администрации и его заместителя, бюллетень для голосования за депутата парламента, представляющего избирательный округ, а также бюллетень для голосования за партию, которая должна получить места в Законодательном Юане.

Избирательные участки будут работать с 8.00 (3.00 мск) до 16.00. (11.00 мск), сразу после их закрытия начнется ручной подсчет бюллетеней, электронного, заочного или досрочного голосования не допускается. Глава администрации избирается всеобщим голосованием, победителем становится кандидат, набравший наибольшее число голосов, второй тур не предусмотрен. Результат выборов должен быть ясен к вечеру субботы, когда проигравшие признают и заявят о своем поражении, а победитель произнесет победную речь. Инаугурация победителя выборов запланирована на 20 мая 2024 года.

В гонке за кресла главы и замглавы администрации Тайваня участвуют три тандема от трех политических партий: Тайваньской народной партии, Демократической прогрессивной партии (ДПП) и партии Гоминьдан. Глава администрации избирается всеобщим голосованием, победителем становится кандидат, набравший наибольшее число голосов, второй тур не предусмотрен.

Согласно действующей на Тайване конституции, глава администрации представляет остров во внешних отношениях, является верховным главнокомандующим, имеет право издавать законы и мандаты, объявлять военное положение, амнистию, помилование или смягчение приговоров, назначать или снимать с должности гражданских и военных чиновников, заключать договоры, объявлять войну или мир. Единственная конституционная обязанность замглавы администрации — вступить в должность главы, если тот не может выполнять свои обязанности.

Законодательный Юань — однопалатный тайваньский парламент, в который входят 113 депутатов, которые избираются на четыре года, из 113 мест 79 распределяются по большинству голосов, включая шесть мест, зарезервированных для парламентариев из числа коренного населения. Остальные 34 места распределяются пропорционально количеству голосов, полученных каждой политической партией.

КАНДИДАТЫ И ПРОГРАММЫ

Кандидатом от правящей Демократической прогрессивной партии стал действующий председатель ДПП, нынешний заместитель главы администрации острова 64-летний Уильям Лай (Лай Циндэ). На выборы он идет с программой, которая в том числе включает ежегодный рост ВВП Тайваня "не менее 3,5%", развитие острова на принципах демократии и мира, инноваций и процветания, справедливости и устойчивости, инвестиции в будущие поколения, новые программы ухода за детьми, стратегию на пути к углеродной нейтральности, политику социального жилья для миллиона семей, увеличение бюджета на устойчивое развитие культуры, создание министерства спорта.

Он не отказывается от контактов и сотрудничества с материковым Китаем, но призывает делать это только на основе взаимного уважения и предлагает сократить зависимость от КНР в экономическом плане. С самого начала своей политической карьеры он выступает за независимость Тайваня. Тем не менее, во время предвыборной кампании он заявил, что дверь Тайваня всегда будет открыта для взаимодействия с Пекином на принципах равенства и достоинства, "мир бесценен, а у войны нет победителей".

Кандидатом от оппозиционной партии Гоминьдан стал мэр Синьбэя (Нового Тайбэя), бывший полицейский Хоу Юи. Его программа основывается на таких идеях, как возврат к четырехмесячной военной службе, создание специального следственного подразделения при прокуратуре Верховного суда, сокращение выбросов углекислого газа к 2030 году и постепенный переход к углеродной нейтральности к 2050 году, социальное жилье и борьба со спекуляциями на рынке недвижимости, открытие острова для китайских туристов, открытие гостиничного и логистического секторов для иностранных работников.

Он выступает за поддержание статуса-кво: "никакого объединения, никакой независимости и никакого применения силы". По его мнению, обеспечить сохранение мира между Пекином и Тайбэем можно за счет сдерживания и укрепления самообороны, диалога, снижения риска конфликтов и деэскалации, то есть содействия обменам между двумя берегами Тайваньского пролива, основанным на равенстве, доброй воле и достоинстве. Вместе с тем он поддерживает "Консенсус 1992 года" с соблюдением конституции острова, но выступает против реализации на Тайване концепции "одна страна, две системы", которая действует в Гонконге.

Третий кандидат — бывший мэр Тайбэя, председатель Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ. Он является выдающимся хирургом, который по сути внедрил на Тайване лечение с помощью ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация). От своих конкурентов он отличается заметной поддержкой среди молодежи, у него более 1,1 миллиона подписчиков в соцсети Instagram (деятельность Meta (и соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская). В 2014 году стал первым мэром Тайбэя с медицинским образованием, оставался на этом посту до декабря 2022 года. В 2019 году основал Тайваньскую народную партию и стал ее председателем. Он идет на выборы главы администрации как альтернатива двум партиям, которые, по сути, делили власть на острове в последние десятилетия.

Кэ Вэньчжэ идет на выборы с программой, в которую входит содействие развитию парламентской системы, внесение поправок в закон о распределении государственных доходов и расходов, справедливое и честное налогообложение, проведение военной реформы, укрепление дипломатии, равенство в сфере образования, стабильная энергетика. Он также выступает за отмену запрета на суррогатное материнство. Он также выступает за сохранение статус-кво в отношения с Пекином, по его словам — это единственный выбор для Тайваня. Кэ Вэньчжэ предлагает сохранить мир посредством сдерживания и коммуникации, а также реализовывать пять взаимных принципов для возобновления переговоров с материковым Китаем: признание, понимание, уважение, сотрудничество и учет интересов друг друга.

Изначально две оппозиционные партии хотели объединиться и выступить тандемом, чтобы получить преимущество над кандидатом от ДПП, однако не смогли договориться о том, кто из них будет выдвигаться на должность главы администрации, а кто на пост заместителя, и в результате зарегистрировались по отдельности.

ОЖИДАНИЯ И ПРОГНОЗЫ

Проводимые в последний месяц опросы общественного мнения показывают, что поддержка кандидатов со стороны населения практически равна, однако представитель правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ все же идет впереди с небольшим преимуществом.

Проект "Тайваньские выборы 2024" опрашивал избирателей с 27 сентября 2023 года по 2 января 2024 года, результаты показали, что 38,33% участников опроса поддержали Лай Циндэ, 37,06% — Хоу Юи, 24,61% — Кэ Вэньчжэ.

Тайваньский фонд общественного мнения провел свой опрос 29 декабря 2023 года, из 1071 респондента 32,4% поддерживают Лай Циндэ, 28,2% — Хоу Юи, 24,6% — Кэ Вэньчжэ.

Как заявил РИА Новости китайский аналитик, специализирующийся на вопросах отношений материкового Китая и Тайваня, Би Дяньлун, ДПП имеет большие шансы остаться у власти по результатам предстоящих выборов, что, в частности, связано с вмешательством США. При этом, по его словам, вероятность конфликта между Тайбэем и Пекином увеличится, если Демократическая прогрессивная партия Тайваня (ДПП) останется у власти по результатам предстоящих выборов, кандидат от партии Лай Циндэ будет еще очевиднее двигаться к "независимости".

Он отметил, что, если на выборах победит партия Гоминьдан, то материковый Китай даст Тайваню "шанс самому себя спасти", однако в случае, если у власти останется Демократическая прогрессивная партия, то материковый Китай потеряет терпение и надежду на мирное воссоединение.