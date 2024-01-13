NI: если Россия победит, США будут вынуждены вооружить Восточную Европу
МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Если Россия победит в украинском конфликте, Соединенные Штаты будут вынуждены вооружить восточный фланг НАТО — Польшу, Финляндию, Эстонию, Латвию, Литву и Румынию, иначе Вашингтону придется отправлять на защиту этих стран собственные войска, пишет The National Interest.
На сегодняшний день из всех прифронтовых государств наиболее значительную помощь получила Польша. Эта страна выполнила обязательства по расходам на оборону в размере 2% ВВП и выступает незаменимым партнером Вашингтона в Североатлантическом альянсе с самого начала кризиса на Украине. Соединенные Штаты, как сообщает издание, подписали аналогичные пятилетние соглашения о военном сотрудничестве со всеми прибалтийскими государствами.
Первоочередным кандидатом на получение новых американских вооружений, на взгляд авторов статьи, на сегодняшний день является Финляндия, которая уже сообщила о планах по закупке 64 истребителей пятого поколения F-35A. Подчеркивается, что из всех доступных на текущий момент боевых самолетов F-35A — самые современные.
Также авторы считают, что Хельсинки могут получить танки M1A1 Abrams, которые, по не бесспорному мнению National Interest, имеют преимущества над всеми российскими танками.
Вместе с тем авторы предсказывают, что нынешняя зима для Украины будет гораздо суровее предыдущей.
"Сейчас неподходящий момент для конгрессменов сокращать поставки оружия Украине. Ситуация на поле боя изменчива, и конгресс должен отдавать себе отчет в том, что, если Украина падет, цена защиты Запада лишь возрастет", — подытоживает издание.
https://1prime.ru/society/20240113/842788330.html