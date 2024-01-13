МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Если Россия победит в украинском конфликте, Соединенные Штаты будут вынуждены вооружить восточный фланг НАТО — Польшу, Финляндию, Эстонию, Латвию, Литву и Румынию, иначе Вашингтону придется отправлять на защиту этих стран собственные войска, пишет The National Interest. Экс-советник Пентагона признал, что США провоцируют Россию расширением НАТО

На сегодняшний день из всех прифронтовых государств наиболее значительную помощь получила Польша. Эта страна выполнила обязательства по расходам на оборону в размере 2% ВВП и выступает незаменимым партнером Вашингтона в Североатлантическом альянсе с самого начала кризиса на Украине. Соединенные Штаты, как сообщает издание, подписали аналогичные пятилетние соглашения о военном сотрудничестве со всеми прибалтийскими государствами.

Первоочередным кандидатом на получение новых американских вооружений, на взгляд авторов статьи, на сегодняшний день является Финляндия, которая уже сообщила о планах по закупке 64 истребителей пятого поколения F-35A. Подчеркивается, что из всех доступных на текущий момент боевых самолетов F-35A — самые современные.

Также авторы считают, что Хельсинки могут получить танки M1A1 Abrams, которые, по не бесспорному мнению National Interest, имеют преимущества над всеми российскими танками.

Вместе с тем авторы предсказывают, что нынешняя зима для Украины будет гораздо суровее предыдущей.

"Сейчас неподходящий момент для конгрессменов сокращать поставки оружия Украине. Ситуация на поле боя изменчива, и конгресс должен отдавать себе отчет в том, что, если Украина падет, цена защиты Запада лишь возрастет", — подытоживает издание.