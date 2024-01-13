МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский лишь делает вид, что благодарен за помощь, а в действительности он жалуется, что львиная доля выделенных его стране средств остается в Соединенных Штатах, написал на своей странице в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз. Премьер Британии объявил о крупнейшем пакете военной помощи Украине

Таким образом Боуз отреагировал на недавнее заявление украинского лидера о том, что свыше 70% средств, которые были выделены Украине на вооружение, остались в США и их, по выражению Зеленского, "получали люди, в том числе и американские пенсионеры". Тем самым президент посетовал, что прекращение помощи Киеву может оставить украинских пенсионеров без выплат.

"Он делает вид, что благодарен. На самом деле он жалуется, что большая часть денег осталась в США. В Ирландии есть старая поговорка: "Съеденный хлеб скоро забывается", — прокомментировал Боуз.

Депутат Рады Александра Устинова ранее отмечала, что дыры в государственном бюджете Украины закрываются за счет западного финансирования, а если помощь прекратится, руководство страны будет вынуждено обращаться с протянутой рукой к государствам G7.

В ноябре президент Владимир Зеленский подписал законопроект о госбюджете Украины на 2024 год с дефицитом свыше $43 млрд.