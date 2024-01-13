МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Бывшая британская королева Елизавета II умерла во сне, сообщает газета Daily Mail cо ссылкой на записку личного секретаря монарха Эдварда Янга. Премьер Британии объявил о крупнейшем пакете военной помощи Украине

Ранее управление документов Шотландии опубликовало свидетельство о смерти Елизаветы II, в нем сообщалось, что причиной смерти стал преклонный возраст.

"Очень мирно. Во сне. Ушла. Старость. Она бы не осознала происходящего. Никакой боли", — цитирует издание записку Янга.

Как отмечает издание, о существовании этого документа, который сейчас хранится в Королевском архиве, до этого момента не было известно.

Газета также ссылается на книгу королевского биографа Роберта Хардмана "Карл III: Новой король. Новый двор. Взгляд изнутри", которая еще не вышла в свет. В книге говорится, что король Карл III провел час наедине с Елизаветой II перед ее смертью. Потом наследник решил сходить за грибами и проветриться.

"Чарльз <…> получил известие о ее смерти по звонку от своего старшего помощника, когда ехал обратно в (замок — ред.) Балморал", — пишет издание со ссылкой на книгу.

Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября 2022 года в Шотландии в возрасте 96 лет. Ее похороны состоялись в Вестминстерском аббатстве 19 сентября 2022 года.