МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Кения намерена направить 10 тысяч для дальнейшего трудоустройства, рассказал пресс-секретарь президента страны Хусейн Мохамед. Инфляция в России на 9 января замедлилась до 7,44 процента

"Две тысячи пятьсот вакансий медсестер и медицинских работников в Саудовской Аравии теперь открыты для квалифицированных кенийцев <…> Еще больше возможностей появится после заключения двусторонних соглашений: Германия: 250 000 рабочих мест, Израиль: 30 000 рабочих мест в сельском хозяйстве <…> Сербия: 20 000 рабочих мест в строительстве и сфере услуг. Россия: 10 000 рабочих мест", — говорится в сообщении Мохамеда в социальной сети X.

Кроме того, пресс-секретарь отметил, что президент Кении Уильям Руто собирается продвигать страну, позиционируя ее как конкурентоспособный источник профессиональной и квалифицированной рабочей силы.