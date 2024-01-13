2024-01-13T10:19:14+03:00
2024-01-13T10:19:14+03:00
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Кения направит в Россию десять тысяч граждан для трудоустройства
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Кения намерена направить 10 тысяч для дальнейшего трудоустройства, рассказал пресс-секретарь президента страны Хусейн Мохамед. "Две тысячи пятьсот вакансий медсестер и медицинских... ПРАЙМ, 13.01.2024
общество , экономика, новости, россия, кения, трудоустройство
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Кения намерена направить 10 тысяч для дальнейшего трудоустройства, рассказал пресс-секретарь президента страны Хусейн Мохамед.
"Две тысячи пятьсот вакансий медсестер и медицинских работников в Саудовской Аравии теперь открыты для квалифицированных кенийцев <…> Еще больше возможностей появится после заключения двусторонних соглашений: Германия: 250 000 рабочих мест, Израиль: 30 000 рабочих мест в сельском хозяйстве <…> Сербия: 20 000 рабочих мест в строительстве и сфере услуг. Россия: 10 000 рабочих мест", — говорится в сообщении Мохамеда в социальной сети X.
Кроме того, пресс-секретарь отметил, что президент Кении Уильям Руто собирается продвигать страну, позиционируя ее как конкурентоспособный источник профессиональной и квалифицированной рабочей силы.