МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Депутаты Верховной рады и украиснкие чиновники могут лишиться брони от мобилизации и быть призваны на фронт, написало украинское издание "Думская", ссылаясь на парламентария из партии "Слуга народа". На Украине сильно замедлилась мобилизация, сообщили в Верховной раде

"Понятно, что надо расширять базу мобилизированных. Но как это сделать без карательных мер для уклонистов, непонятно. Очевидно, будем убирать бронь для депутатов, чиновников и так далее, чтобы показать, что все равны. Практического смысла в этом немного, но иначе народ не поймет", — рассказал анонимно один из депутатов от "Слуги народа", слова которого приводятся в Telegram-канале издания.

Накануне советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк отмечал, что скандальный законопроект о мобилизации, ранее возвращенный Радой правительству на доработку, будет принят в течение "нескольких дней, максимум недель".

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что генштаб ВСУ делал запрос на мобилизацию 500 тысяч украинцев. В понедельник, 25 декабря, в правительство страны поступил соответствующий законопроект. Согласно документу, все военнообязанные должны будут прибыть в военкоматы, вне зависимости от наличия повестки, а также пройти регистрацию для получения электронных повесток. Кроме того, призывной возраст предлагается снизить до 25 лет, а отсрочку для инвалидов третьей группы убрать.

В свою очередь, главком ВСУ Валерий Залужный сообщал, что не делал подобных запросов. Однако он подчеркивал, что его устроит любой способ пополнения рядов украинской армии. По его словам, все граждане Украины должны участвовать в конфликте.