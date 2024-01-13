МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. В ВСУ жалуются на состояние здоровья и уровень подготовки новобранцев, сравнивая их при этом с пьяницами, сообщило издание New York Times. "Очень хорошие". ВСУ отдали должное военной хитрости россиян

Согласно материалу, украинские военные утомлены длительными боями, потери в свою очередь восполняются лишь частично, зачастую более "возрастными" и плохо подготовленными новобранцами.

Один пожелавший остаться неизвестным украинский солдат продемонстрировал видео, снятое на недавних учениях. На записи видно, как инструкторы держат мужчину старше 50 лет, чтобы он смог выстрелить из винтовки. Солдат добавил, что мужчина на видео страдает от алкоголизма.

"Трое из десяти солдат, которые приходят, ничем не лучше пьяниц, которые заснули и проснулись в форме", — цитирует газета слова украинского солдата, комментирующего состояние прибывающих в его бригаду новобранцев.

С 24 февраля 2022 года Украина находится в режиме военного положения. 25 февраля того же года президент страны Владимир Зеленский подписал закон о всеобщей мобилизации.

Недавно Зеленский заявлял, что генштаб ВСУ делал запрос на мобилизацию 500 тысяч украинцев. В понедельник, 25 декабря 2023 года, в правительство страны поступил соответствующий законопроект, согласно которому все военнообязанные должны будут прибыть в военкоматы, вне зависимости от наличия повестки, а также пройти регистрацию для получения электронных повесток. Кроме того, призывной возраст предлагается снизить до 25 лет, а отсрочку для инвалидов третьей группы убрать.