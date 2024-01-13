МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Российские ракеты уничтожили украинские взлетно-посадочные полосы и предприятия военно-промышленного комплекса, сообщил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube. Украина впала в отчаяние. Россия сокрушает ПВО страны

"Россияне бьют сейчас очень штучно, точно. Они выбивают взлетно-посадочные полосы, они уничтожают предприятия военно-промышленного комплекса, наносят удары по подстанциям. То есть идет уничтожение инфраструктуры", — отметил Соскин.

Бывший советник подчеркнул нелепость отчетов чиновников Украины о "грандиозном росте" экономики страны.

"Врать-то зачем? Как она может расти, если <…> миллионы людей выехали, уничтожены десятки тысяч предприятий? Где у вас рост ВВП?" — указал он.

Н данный момент Россия устраняет важную украинскую инфраструктуру после теракта на Крымском мосту 10 октября 2022 года. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Президент России Владимир Путин заявил, что правительство Украины, организовав данный взрыв, может полноправно считать себя одной из самых одиозных террористических группировок. Оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно, заключил российский лидер.