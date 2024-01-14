МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Рост напряженности на Ближнем Востоке показывает, что США теряют позиции в регионе, а господствующей силой здесь становится главный союзник хуситов — Иран, пишет в статье для The Guardian обозреватель Саймон Тисдалл. ВМС Ирана задержали американский танкер

Назвав англосаксонскую операцию в Йемене "очередной внешнеполитической ошибкой Запада", Тисдалл делает вывод, что влияние Соединенных Штатов в регионе ослабевает, а Иран, наоборот, укрепляет свои позиции.

"Этот опасный и бессрочный рост напряженности высвечивает еще один неприятный факт. Господствующей силой на Ближнем Востоке больше не являются ни США, ни прозападный Египет, ни Саудовская Аравия или Израиль. Ею стал главный союзник хуситов — Иран", — пишет обозреватель.

Президент США Джо Байден поддержал Израиль и наложил вето на планы ООН по прекращению огня в Газе. Этим он настроил против себя мировое сообщество и продемонстрировал "оторванность от реальности" ближневосточной политики США, утверждает Тисдалл.

Тогда как Иран, по его словам, сумел и восстановить связи с арабскими государствами, и укрепить отношения с Россией и Китаем, ставшими его "новыми лучшими друзьями". Именно это стало главным фактором превращения исламской республики в "силу, с которой нужно считаться", утверждается в статье.

Резюмируя, Тисдалл отмечает: "После 45 лет попыток Иран, наконец, стал крупным игроком в регионе. Санкции, остракизм и угрозы в адрес Тегерана не сработали. США, Великобритания — и Израиль — столкнулись с грозным противником, частью трехстороннего глобального альянса, поддерживаемого мощными вооруженными формированиями и экономическим могуществом. Чтобы избежать более широкого конфликта, срочно необходим новый дипломатический подход".