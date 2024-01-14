МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Более 70% немцев недовольны работой федерального канцлера Германии Олафа Шольца, свидетельствуют данные исследования института INSA, проведенного для издания Bild. Россия отвергла обвинения Германии в причастности к протестам фермеров

"Федерального канцлера Олафа Шольца оценили особенно плохо. С его работой несогласны 72% избирателей, что на три процентных пункта больше, чем в начале декабря. Только каждый пятый (20%) считает, что Шольц проделал хорошую работу, этот показатель также ухудшился на три пункта", — пишет газета.

Как отмечают исследователи, работой федерального правительства в целом недовольны 76% опрошенных. Правительство устраивает только 17% граждан — по данным института, это худший показатель правящей коалиции с начала ее работы в декабре 2021 года.

Опрос проводился 8-12 января среди 1202 человек. Погрешность составляет 2,9 процентных пункта.

В прошлое воскресенье Bild опубликовал результаты другого опроса, проведенного институтом INSA, согласно которому почти две трети жителей Германии (64,3% респондентов) хотели бы смены канцлера, вместо Олафа Шольца на этом посту немцы хотели бы видеть действующего министра обороны Бориса Писториуса.