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Опальный депутат Рады рассказал об интригах офиса Зеленского
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Офис президента Украины Владимира Зеленского в преддверии экономического и социального кризиса готовится к созданию правительства "национального единства", рассказал в своем... ПРАЙМ, 14.01.2024
общество , новости, украина, верховная рада, владимир зеленский, офис, правительство, планы
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Офис президента Украины Владимира Зеленского в преддверии экономического и социального кризиса готовится к созданию правительства "национального единства", рассказал в своем Telegram-канале подозреваемый в госизмене депутат Рады Александр Дубинский, который в настоящий момент находится в киевском СИЗО.
В целях создания правительства национального единства, сообщает депутат, под премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля "подкладывают бомбу в виде протокола НАПК (Национального агентства по предотвращению коррупции — прим. ред.)"
Анализируя ситуацию, Дубинский выражает уверенность, что смена премьер-министра создаст "поле для торга и внутри, и снаружи Украины".
Ранее на Западе звучали призыву к Зеленскому в преддверии выборов поделиться властью с оппозицией.
По мнению старшего научного сотрудника Атлантического совета Андриана Каратницкого, формирование правительства национального единства на широкой основе позволит снизить градус критики в адрес властей.