МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Офис президента Украины Владимира Зеленского в преддверии экономического и социального кризиса готовится к созданию правительства "национального единства", рассказал в своем Telegram-канале подозреваемый в госизмене депутат Рады Александр Дубинский, который в настоящий момент находится в киевском СИЗО. Зеленский снова попросился в НАТО

В целях создания правительства национального единства, сообщает депутат, под премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля "подкладывают бомбу в виде протокола НАПК (Национального агентства по предотвращению коррупции — прим. ред.)"

Анализируя ситуацию, Дубинский выражает уверенность, что смена премьер-министра создаст "поле для торга и внутри, и снаружи Украины".

Ранее на Западе звучали призыву к Зеленскому в преддверии выборов поделиться властью с оппозицией.

По мнению старшего научного сотрудника Атлантического совета Андриана Каратницкого, формирование правительства национального единства на широкой основе позволит снизить градус критики в адрес властей.