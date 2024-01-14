МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. На фоне палестинских протестов в Вашингтоне персонал и представители СМИ были эвакуированы из Белого дома в другое место, пишет издание New York Post, ссылаясь на секретную службу Белого дома. Война в Газе сократила турпоток в Израиль почти на миллион человек

"В качестве меры предосторожности некоторые представители СМИ и персонал… были временно перемещены, пока решалась проблема", — приводит издание сообщение, распространенное секретной службой.

Ранее поступила инофрмация, что в субботу в Вашингтоне проходил масштабный протест в поддержку прекращения огня в Газе. Демонстранты прошли маршем по улицам города и остановились возле Белого дома. Активисты попытались снести ограждение, установленное возле Белого дома. На место прибыли усиленные наряды полиции, их демонстранты закидали игрушками и бутылками. По данным СМИ, протесты прошли без задержаний.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.

В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.