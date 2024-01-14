2024-01-14T23:23:12+03:00
2024-01-14T23:23:12+03:00
2024-01-14T23:23:12+03:00
2024
https://1prime.ru/society/20240114/842794951.html
В СК рассказали о работе по возмещению причиненного преступлениями ущерба
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Российский следственный комитет в прошлом году вернул государству 95,7 миллиардов рублей, заявил в интервью РИА Новости председатель СК России Александр Бастрыкин. "Результативно... ПРАЙМ, 14.01.2024
общество , новости, россия, скр, александр бастрыкин
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Российский следственный комитет в прошлом году вернул государству 95,7 миллиардов рублей, заявил в интервью РИА Новости председатель СК России Александр Бастрыкин.
"Результативно проводилась работа и по возмещению причиненного преступлениями ущерба: государству и потерпевшим гражданам в ходе следствия компенсировано более 95,7 миллиарда рублей. В том числе семь миллиардов рублей, причиненных коррупционными преступлениями. Свыше трех миллиардов рублей возмещено гражданам, чьи жилищные права были нарушены недобросовестными застройщиками. Выплачена задолженность по заработной плате в размере 2,6 миллиарда рублей", — указал председатель ведомства.
Бастрыкин подчеркнул, что имущество обвиняемых стоимостью свыше 92,6 миллиарда рублей также было конфисковано.