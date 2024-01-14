МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Российский следственный комитет в прошлом году вернул государству 95,7 миллиардов рублей, заявил в интервью РИА Новости председатель СК России Александр Бастрыкин. Глава СК РФ поручил возбудить дело после пожара на складе Wildberries

"Результативно проводилась работа и по возмещению причиненного преступлениями ущерба: государству и потерпевшим гражданам в ходе следствия компенсировано более 95,7 миллиарда рублей. В том числе семь миллиардов рублей, причиненных коррупционными преступлениями. Свыше трех миллиардов рублей возмещено гражданам, чьи жилищные права были нарушены недобросовестными застройщиками. Выплачена задолженность по заработной плате в размере 2,6 миллиарда рублей", — указал председатель ведомства.

Бастрыкин подчеркнул, что имущество обвиняемых стоимостью свыше 92,6 миллиарда рублей также было конфисковано.