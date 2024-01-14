МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Россия имеет право укреплять сотрудничество со своими партнерами, включая КНДР, несмотря на заявления Запада, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Захарова прокомментировала угрозы Байдена в адрес республиканцев

Ранее МИД России подтвердил, что министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи посетит Россию 15-17 января на переговоры с главой дипведомства России Сергеем Лавровым.

"Западники вбрасывают все время историю про то, что Россия себя как-то не так опять ведет, не имеет права общаться с Северной Кореей. Мы имеем право делать все, что считаем нужным, с учетом того, что постоянно декларируем уважение к международному праву. Мы ничего не нарушаем, мы развиваем отношения в различных сферах с нашими партнерами", — отметила Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

Министр иностранных дел России 18-19 октября находился с официальным визитом в Пхеньяне. Визит был приурочен к празднованию 75-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами.

России нет дела до паники западных стран по поводу данного визита. Москва заинтересована только в развитии взаимовыгодных и интересных для нее проектов, уточнил тогда Лавров.

Россия и Северная Корея в этом году отмечают 75-летие подписания первого Соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве, заложившего основу развитию торгово-экономического взаимодействия двух стран.