Захарова: Россия вправе развивать отношения с КНДР, несмотря на заявления Запада
МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Россия имеет право укреплять сотрудничество со своими партнерами, включая КНДР, несмотря на заявления Запада, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее МИД России подтвердил, что министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи посетит Россию 15-17 января на переговоры с главой дипведомства России Сергеем Лавровым.
"Западники вбрасывают все время историю про то, что Россия себя как-то не так опять ведет, не имеет права общаться с Северной Кореей. Мы имеем право делать все, что считаем нужным, с учетом того, что постоянно декларируем уважение к международному праву. Мы ничего не нарушаем, мы развиваем отношения в различных сферах с нашими партнерами", — отметила Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".
Министр иностранных дел России 18-19 октября находился с официальным визитом в Пхеньяне. Визит был приурочен к празднованию 75-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами.
России нет дела до паники западных стран по поводу данного визита. Москва заинтересована только в развитии взаимовыгодных и интересных для нее проектов, уточнил тогда Лавров.
Россия и Северная Корея в этом году отмечают 75-летие подписания первого Соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве, заложившего основу развитию торгово-экономического взаимодействия двух стран.
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