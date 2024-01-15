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Мишустин оценил рост интереса к российскому кино
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Интерес к российскому кино растет, в первые дни 2024 года отечественные фильмы в кинотеатрах посмотрели свыше 14 миллионов человек, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин... ПРАЙМ, 15.01.2024
общество , новости, россия, михаил мишустин, кинотеатры
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Интерес к российскому кино растет, в первые дни 2024 года отечественные фильмы в кинотеатрах посмотрели свыше 14 миллионов человек, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
"Интерес к отечественным картинам растет — видим это и по статистике самих кинозалов. Только в первые дни наступившего нового года российские фильмы посмотрели свыше 14 миллионов человек. На 10,5% выросло и количество билетов, проданных в эти январские каникулы", — заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
По его словам, в минувшие новогодние выходные россияне также достаточно активно путешествовали по стране.
"В первую неделю около 1 миллиона людей посетили заповедники, музеи, выставки, более 200 тысяч ходили в театры", — отметил премьер.