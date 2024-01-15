МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. На Западе остается все меньше средств для манипуляции общественным сознанием, люди перестают верить политикам, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. В Совфеде отреагировали на заявления о возможном столкновении России с НАТО

Ранее немецкое издание Bild написало, что бундесвер готовится к вооруженному конфликту с Россией. Согласно материалу газеты, эти планы якобы содержатся в "секретном документе", предметом которого является сценарий, в котором "шаг за шагом, месяц за месяцем" описывается, как будет действовать российское руководство и "как НАТО придется защищаться".

"Трюк в целом нехитрый и достаточно топорный, но он показывает, что средств для манипуляции сознанием своего населения у лидеров западного антироссийского альянса остается все меньше", — написал Косачев в своем Telegram-канале. В этой связи он подчеркнул, что люди начинают больше протестовать и меньше верить политикам, которые рассказывают о неизбежном крахе Европы в случае уменьшения финансирования Украины здесь и сейчас.

Политик также заметил, что эта публикация была призвана "напугать обывателя и заставить его на фоне сокращений в экономике тратить еще больше на "проект Украина". По его словам, резкое появление подобного "секретного документа" в разгар протестов и обвала доверия канцлеру Олафу Шольцу — это "не случайность", ведь, как отметил парламентарий, целью такого "инфовброса" является "подведение немца к мысли о том, что пусть лучше умирают украинцы сегодня, чем немцы завтра".