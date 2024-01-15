МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. В Финляндии намерены закрыть школы с обучением русском языке в трех городах (Иматра, Йоэнсуу и Лаппеэнранта) на границе с Россией по окончании 2024-2025 учебного года, пишет "Ведомости" со ссылкой на письмо генерального директора сети школ Катри Антиллы. В Литве призвали отказаться от преподавания в школах на русском языке

Речь идет о сети образовательных учреждений, где обучение ведется на русском и финском языках "Школы Восточной Финляндии".

Как уточняет издание Yle, администрация Лаппеэнранты объяснила возможное закрытие сети школ экономией средств: город смог бы направить сэкономленные 1 миллион евро для развития других школ. Другой причиной называют снижение числа учеников: в 2022 году в Йоэнсуу и Миккели число детей, выбравших русский язык как дополнительный составило 100, а в 2023 году — только 30 детей.

Предполагается, что после закрытия школ сети ее ученики перейдут на обучение в другие школы.

"Города намерены продолжать преподавание русского языка, однако объем и качество преподавания далеки от уровня "Школы Восточной Финляндии", — отмечает в письме Антилла.

Вопрос о закрытии "Школы" будет рассматриваться на заседании советов трех городов.

"Мы убеждены, что времена меняются и потребность в русском языке в будущем возрастет", — отметила директор.

Подобное обсуждение о закрытии учебных заведений с обучением на русском языке в Финляндии появляется не в первый раз. В октябре 2023 года в СМИ появились сообщения о закрытии русско-финского языкового класса в школе города Турку на юго-западе страны. Местные власти объяснили свое решение недостаточным количеством учеников и квалифицированных преподавателей.