МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Стоимость похорон в Британии достигла рекордно высокой отметки в 2023 году и в среднем составляет более 9,5 тысячи фунтов стерлингов, сообщила в понедельник финансовая компания SunLife в своем ежегодном отчете. В Великобритании нашли виновных в кибератаках на бизнес

"Впервые за три года в Великобритании выросла стоимость похорон без дополнительных услуг, сейчас она достигает 4141 фунт (на 4,7% больше по сравнению с прошлым годом). Кроме того, общая стоимость затрат, связанных со смертью, достигла рекордного показателя в 9658 фунтов (на 5% больше)", — говорится в пресс-релизе на сайте компании.

Исследование проводилось с мая по июль 2023 года, в нем приняли участие 1522 человека, которым довелось иметь отношение к организации похорон за последние четыре года. Кроме того, опрос был проведен среди 100 представителей похоронных бюро.

Согласно документу, каждая пятая семья испытывает значительные финансовые трудности при оплате похорон. 35% респондентов тратят на это свои сбережения и инвестиции, 25% используют кредитные карты, 25% занимают у родственников и друзей, и 18% продают что-то.

По результатам исследования, продолжило расти число случаев самого бюджетного варианта захоронений — кремации, проводимой без специальной церемонии и без присутствия родственников (резкий рост был зафиксирован во время пандемии COVID-19). Это может быть результатом увеличения стоимости жизни, сообщает SunLife.

В 2023 году 53% от общего числа захоронений в Британии приходится на стандартную процедуру кремации, 20% — на кремации без присутствия родственников, 27% составили погребения в землю, сообщает компания.