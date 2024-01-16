МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Украинские уклонисты начали использовать зимние камуфляжные костюмы при незаконном пересечении границы, пишет украинское издание "Голос" со ссылкой на сообщение Госпогранслужбы Украины. "Если Россия захочет". Украина вызвалась защищать Великобританию

"Уклонисты стали использовать зимние маскировочные костюмы при попытке нелегально пересечь границу", — сказано в сообщении ведомства. В Госпогранслужбе отметили, что пограничникам удалось задержать двух уклонистов, одетых в белые камуфляжные маскхалаты в селе Топалы Одесской области. На украинских маркетплейсах стоимость таких костюмов не превышает тысячу гривен.

Ранее журналист Юрий Подоляка сообщал, что после введения в стране военного положения, а также увеличения числа граждан, скрывающихся от мобилизации, украинские власти приняли решение лишить уклонистов материальной помощи, доступа к банковским услугам, а также ввели запрет на продление паспорта. Кроме того, уклонисты могут остаться и без медицинского обслуживания.

В связи с военным положением, которое действует на Украине с 24 февраля 2022 года, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну. Повестку о призыве могут вручить в разных местах, включая улицы, заправки и кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.