МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Украинские уклонисты начали использовать зимние камуфляжные костюмы при незаконном пересечении границы, пишет украинское издание "Голос" со ссылкой на сообщение Госпогранслужбы Украины.

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"Уклонисты стали использовать зимние маскировочные костюмы при попытке нелегально пересечь границу", — сказано в сообщении ведомства. В Госпогранслужбе отметили, что пограничникам удалось задержать двух уклонистов, одетых в белые камуфляжные маскхалаты в селе Топалы Одесской области. На украинских маркетплейсах стоимость таких костюмов не превышает тысячу гривен.

Ранее журналист Юрий Подоляка сообщал, что после введения в стране военного положения, а также увеличения числа граждан, скрывающихся от мобилизации, украинские власти приняли решение лишить уклонистов материальной помощи, доступа к банковским услугам, а также ввели запрет на продление паспорта. Кроме того, уклонисты могут остаться и без медицинского обслуживания.

В связи с военным положением, которое действует на Украине с 24 февраля 2022 года, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну. Повестку о призыве могут вручить в разных местах, включая улицы, заправки и кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.