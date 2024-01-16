МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Отпуска есть в конгрессе США, но в Государственной Думе, у депутатов есть работа в регионах, рассказал председатель нижней палаты парламента России Вячеслав Володин. В Госдуме оценили "секретный план" нападения России на НАТО

"Коллеги, у нас нет отпусков. Отпуска есть в конгрессе США и называются там каникулы. А у нас работа в регионах, новогодние праздники — первое — второе января. А с третьего надо быть на работе, а тот, кто этому не следует, перестает быть депутатом", — сказал Володин на первом пленарном заседании.

В качестве примера депутат упомянул лидера партии КПРФ Геннадия Зюганова, заявив, что он работает "без выходных, без отпусков, без праздников". Кроме того, Володин привел в пример главу фракции "Единая Россия" Владимира Васильева и председателя ЛДПР Леонида Слуцкого, который постоянно посещает регионы.

Спикер Госдумы также отметил лидера партии "Справедливая России" Сергея Миронова, а также руководителе фракции "Новые люди" Алексея Нечаева.

"Алексей Геннадьевич (Нечаев — ред.) вливается в наш коллектив, понимая, что здесь конкуренция намного жестче, чем в бизнесе, где он достиг огромных успехов", — резюмировал Володин.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что правительство России работает без выходных. Он отмечал, что работники кабмина должны даже в новогодние праздники оперативно решать возникающие вопросы.