МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Возможность введения штрафов через данные в Единой биометрической системе исключена, заявил журналистам генеральный директор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий на Дне финансов на международной выставке-форуме "Россия". В ЦБТ оценили пользу хранения биометрии в единой системе

В январе начальник столичной Госавтоинспекции Александр Быков в статье в журнале МВД "Безопасность дорожного движения" рассказал, что на Бережковской набережной в столице протестировали светофор, оснащенный биометрической камерой распознавания лиц. По мнению Быкова, предоставление биометрических данных должно быть обязанностью граждан, потому что это позволяет обеспечивать эффективное применение автоматизированной системы привлечения пешеходов к административной ответственности.

"Через ЕБС это исключено. По закону это невозможно. Мы не обрабатываем видеопотоки, а оказание каждой услуги должно быть инициировано самим пользователем", — сообщил Поволоцкий в ответ на вопрос, могут ли штрафовать граждан с помощью светофоров с биометрической камерой распознавания лиц.

По его словам, есть три составляющих, характерных для сбора, хранения и использования данных из ЕБС. Во-первых, передача данных происходит добровольно — любой сбор сведений без согласия, а также принуждение к сбору запрещены законом.

Во-вторых, это гражданская система, которая предназначена для идентификации в тех сервисах, где пользователь самостоятельно инициировал процесс оказания услуги. Она не используется в видеоаналитике, системах "безопасного города", ее запрещено использовать для целей оперативно-разыскной деятельности", — сказал Поволоцкий.

В третьих, пользователь может контролировать свои биометрические данные через "Госуслуги". На портале можно увидеть, где сдавалась биометрия, а также отозвать согласия на обработку таких данных.