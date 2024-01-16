МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Кабмин Украины принял решение об отмене ограничений на число работников военно-промышленного комплекса (ВПК), имеющих бронь от призыва на военную службу, следует из сообщения пресс-службы правительства. Украина намерена выпустить "репарационные облигации", пишет СМИ

"Согласно принятому решению, военнообязанные работники предприятий, учреждений и организаций, определенных министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности критически важными в сфере оборонно-промышленного комплекса, имеют бронь независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности; без ограничений по количеству военнообязанных, подлежащих бронированию", — говорится в тексте сообщения.

Ранее в январе 2023 года правительство Украины представило порядок предоставления брони военнообязанным во время мобилизации и военного положения. По данным документа, бронь получают в том числе сотрудники органов власти, предприятий с мобилизационными задачами и производств, обеспечивающих потребности армии.

В декабре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил о просьбе генерального штаба Вооруженных Сил Украины (ВСУ) мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В связи с этим правительство внесло законопроект о мобилизации, в котором предлагалось отменить обязательную военную службу и изменить возрастные ограничения для мобилизации. Однако этот законопроект вызвал возмущение среди украинцев и был направлен на доработку.

Украина находится в состоянии военного положения с 24 февраля 2022 года, а всеобщая мобилизация была объявлена на следующий день. Во время действия военного положения мужчинам от 18 до 60 лет запрещено покидать страну. Повестка о мобилизации может быть вручена различными должностными лицами, включая руководителей предприятий, представителей комиссий и других органов.