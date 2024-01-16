МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. В Латвии и других Прибалтийских республиках депортируют русских людей, что напрямую затрагивает безопасность России, заявил президент РФ Владимир Путин. Почти восьмистам российским пенсионерам грозит депортация из Латвии

"То, что сейчас происходит в Латвии, в других Прибалтийских республиках, когда русских людей выбрасывают просто за кордон….Это же очень серьёзные вещи, напрямую затрагивающие безопасность нашей страны", — отметил Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов России.

Также президент напомнил о том, что ранее бывший президент Чешской республики отметил, что война на Украине началась ещё в 2008 году, когда было принято решение об открытии дверей НАТО для Украины.

Путин напомнил, что Украина получила независимость на основании декларации о независимости, где было указано, что Украина является нейтральным государством. Данное решение серьезно повлияло на ситуацию в Восточной Европе в 2008 году.

Ранее посольство России в Латвии заявило, что почти 800 российским пенсионерам грозит депортация из Латвии из-за поправок к закону "Об иммиграции".