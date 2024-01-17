МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Минстрой подготовил ряд предложений в части совершенствования правового регулирования обеспечения бесперебойного прохождения отопительного сезона и профилактики происшествий на объектах коммунальной инфраструктуры, сообщил глава Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. ЕР предложит отменить мораторий на проверки бизнеса в сфере ЖКХ

По его словам, в ближайшее время эти предложения представят в комитет.

Во вторник спикер ГД Вячеслав Володин предложил создать рабочую группу по проблемам ЖКХ во главе с вице-спикером Алексеем Гордеевым и отметил, что в Госдуму поступает много обращений по поводу неэффективной работы коммунальных структур.

"Коллегами из Правительства подготовлены предложения по совершенствованию правового регулирования в части обеспечения бесперебойного прохождения отопительного периода и профилактики происшествий на объектах коммунальной инфраструктуры. В ближайшее время они будут представлены в наш Комитет", — написал Пахомов в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что во вторник у него проходила встреча с министром строительства и ЖКХ Иреком Файзуллиным, на которой обсуждали стратегию совместной работы на текущий год.

"С учетом большого количества инцидентов на объектах коммунальной инфраструктуры с начала года, скорректируем в первую очередь, вопрос с повышением ответственности организаций и должностных лиц в осенне-зимний период и при подготовке к нему, а также соблюдение норм и инструкций при аварийных ситуациях на объектах ЖКХ", — отметил Пахомов и добавил, что в Минстрое в круглосуточном режиме действует дежурно-диспетчерская служба, которая не только собирает, но и анализирует данные по каждому инциденту.