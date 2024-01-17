МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. На повышение штрафов за нарушения в обеспечении коммунальными услугами стоит внимательно посмотреть, эту идею можно поддержать, однако важно не впадать в крайность при наказании, заявил РИА Новости член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин. ВТБ получил предупреждение от УФАС за рекламу на квитанциях ЖКХ

"Наказание за обеспечение коммунальными услугами не пересматривалось давно. Конечно, стоит внимательно посмотреть особо на фоне тех широко известных резонансных аварий, поэтому нужно посмотреть. Что касается размеров, а также критериев подходов и оснований для привлечения к административной ответственности, нужно также тщательно проработать этот момент, поскольку кроме известной всем безответственности, происходящей в ряде случаев, нужно учитывать другие факторы — иногда и объективного характера", — сказал Башкин.

Он отметил, что сам концептуально поддерживает данную идею, но призвал не впадать в крайность при определении размера наказания и оснований для привлечения к ответственности.

"Необходимо понимать, что, во-первых, в обеспечении самой деятельности коммунальщиков есть беспорядок. Очень часто коммунальщики сталкиваются с трудностями своих закупок, то есть подготовке к чему-то. Особенно это касается муниципальных органов власти в большей степени, когда необходимо проводить какие-то подготовительные мероприятия — в ряде случаев они оказывают медвежью услугу. Второе — конечно, необходимо учитывать какие-то объективные обстоятельства — погодные условия и так далее. Но какая погода бы нИ была, какие бы ураганы, метели, морозы нИ были, коммунальные службы должны всегда работать идеально. Наша задача — создать для этого все условия", — подчеркнул парламентарий.